Luisa Fernanda W le hizo escena de celos a Pipe Bueno en público

La propia Luisa Fernanda W y Pipe Bueno contaron que la influenciadora le hizo en público una escena de celos al cantante.

Según dijeron, Luisa pensó que Pipe le estaba coqueteando a una de sus amigas; lo que desató su furia y que interviniera.

"No estaba pasando nada. De hecho, ella como que confundió una amiga de ella, y cuando llegó se dio cuenta que no y se calmó, pero llegó a halarme".

Luisa Fernanda explicó que normalmente no es una novia celosa ni fastidiosa. "Soy muy tranquila, pero cuando veo algo que no, no me importa nada, al grano".