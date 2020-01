Mara Cifuentes habla sobre su portada de la revista americana ‘Paper City’

Mara ha revolucionado las pasarelas del país y ahora va por las del mundo. Su portada en una de las revistas más prestigiosas de los Estados Unidos, dejó boquiabiertos a sus seguidores. Con este mensaje dio a conocerlo ‘Paper City’ en su cuenta de Instagram, “A medida que se inicia el diálogo de inclusión a nivel mundial, estamos entusiasmados de presentar a las personas a la vanguardia de esa conversación para nuestro primer número de la década”.

En la publicación se ve junto a Cici Tamez, una mexicana considerada modelo de vanguardia y con quien promociona un contenido de diseño, estilo y moda. “Esta portada me parece muy especial porque fue junto a una compañera, que también es modelo transexual”, afirmó Mara.

Después de aparecer en ‘La agencia’, la colombiana cree que en Colombia los temas de inclusión han sido aceptados por parte de personas católicas y el apoyo es muy grande, tanto que “en Nueva York cuando caminaba por la calle, si algún colombiano me reconocía, me saludaba y me daba su mejor energía”.

