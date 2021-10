Margarita Rosa de Francisco está “entusada” por ver a Caterine Ibargüen con La U

La actriz Margarita Rosa de Francisco se pronunció a través de sus redes sociales sobre el pronunciamiento de la atleta Caterine Ibargüen de aspirar al Congreso. A través de un acto público, se confirmó que la artista llegará como cabeza de lista del Senado con el partido de La U.

Ante esa decisión de la medallista olímpica, la actriz envió un mensaje en el que aseguraba sentirse “entusada” por la situación de ver a Caterine incursionar en ese mundo.

“No sé qué tusa es peor: si la que tengo por ver a Caterine Ibargüen encabezando la lista del partido de la U o la de ver a la alcaldesa Claudia López y Angélica Lozano cada vez más derechizadas. Ya sé, aquí algunos tienen tusa por mi mamertismo. Bueno, entonces me entienden”, dijo Margarita Rosa de Francisco en un tuit.

Su mensaje desató todo tipo de comentarios en redes sociales y algunos salieron en apoyo o crítica ante el mensaje de la deportista y su salto a la política, justamente cuando se adelantan polémicas discusiones en el Congreso.

Sobre el tema, Caterine Ibargüen se refirió en los micrófonos de La W para revelar los motivos que la llevaron a incursionar en ese campo. Incluso pidió que no la juzgaran por el pasado del partido de La U, bancada con la que aspira llegar al Congreso.

“La U está haciendo cambios, no puedo responder por su pasado. Yo hago parte del presente y de los cambios que está proponiendo el partido. Estas personas del pasado no las conozco, nunca he tenido relación con ellas y espero no tenerlas, yo hablo por el presente del partido”, aseguró Caterine Ibargüen.

En la misma conversación destacó su compromiso por el deporte y resaltó que “siempre ha sido una persona muy buena y transparente”, por lo que tiene buenas intenciones con su camino al Congreso.

A continuación el mensaje que dejó Margarita Rosa de Francisco al anuncio de la medallista olímpica en triple salto para llegar a la política.