Mari Segura, la cantante colombiana que cautivó con su voz a los portugueses

La cantante colombiana Mari Segura estuvo en La Hora Del Regreso contando su historia de cómo cautivó a los jurados de La Voz en Portugal.

“Por cosas de la vida Lisboa es la octava ciudad en la que me toca vivir, ya son siete países. Vine aquí a hacer una maestría en producción de sonido y al llegar conocí gente que tocaba en la calle, acabé en La Voz y está yendo muy bien”, comentó.

“Un día recibí un correo en el que me invitaban a participar (en La Voz) y lo vi como una oportunidad genial, tuve que pasar varios castings, pero la audición más divertida y emocionante fue en la que estaban los mentores y tenían que girar las sillas”, agregó.

De igual forma, Segura, una bogotana en Europa, explicó de dónde nació su amor por la música.

“Fue todo un proceso: desde los 6 años comencé a tocar guitarra y siempre tuve muy claro que necesitaba la música en mi vida. A los 12 años mi abuelo murió y vivía en México, ese fue el primer momento en el que tuve un sentimiento en el que tuve que escribir una canción”, narró.

“Todos los momentos de mi vida que son muy fuertes, muy tristes, con amor o con lo que sea, se convierte en una canción”, añadió.

Para concluir, la artista colombiana expresó que desde que se mudó a Europa se siente muy bien y cómoda, en especial en Portugal.

“Los portugueses no son tan abiertos a la gente, pero abren las puertas de su país. Nunca me he sentido mal aquí”, finalizó.