María Gabriela Isler dice que Mauro Urquijo apoya que ella "disfrute de más hombres"

María Gabriela Isler y su esposo Mauro Urquijo siguen dando de qué hablar: esta vez, la empresaria trans dio a conocer que tiene una relación abierta con el actor y advirtió que él está de acuerdo con la situación.

"De una vez les dejo claro que cambié el chip de mi mente y el de Mauro también. No me voy a cohibir más, si me ven con algún hombre no se vayan a poner a publicar nada. Yo soy libre y no me gusta las escondidas", manifestó María Gabriela en redes sociales.

Además, dijo: "Voy a disfrutar de los hombres, me encantan los hombres. Nosotras las mujeres tenemos que ser amadas por muchos hombres", agregó.

Los seguidores de la pareja comentaron que no están de acuerdo con la actitud de la modelo.

Le puede interesar: Greeicy Rendón muestra que Mike Bahía se tatuó el rostro de ella en una pierna

Por el momento, Mauro no se ha pronunciado y no ha respondido al revuelo que causó su esposa.