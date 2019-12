Marie Fredriksson, vocalista del dúo Roxette, falleció a los 61 años

La cantante y compositora sueca Marie Fredriksson, quien ganó notoriedad gracias al dúo musical Roxette, falleció a sus 61 años de edad luego de librar una larga batalla contra el cáncer.

Meses atrás, la cantante publicó una autobiografía en la que recoge sus momentos más difíciles en la escena pública y cómo lidió con la fama, además de compartir duras experiencias de su infancia y de su lucha contra el cáncer.

La noticia la dio a conocer la emisora radial Radio Sweden a través de su cuenta de Twitter: “Marie Fredriksson, la cantante, compositora y una de las mitades del famoso dúo Roxette, ha muerto. Tenía 61 años”.

TT Photo: Balazs Mohai pic.twitter.com/mjmhFdQGWa — Radio Sweden (@radiosweden) December 10, 2019

Un comunicado de su mánager recoge que la cantante, nacida el 30 de mayo de 1958, debutó como solista en 1984 y se convirtió en una de las artistas más queridas y exitosas de Suecia.

Tras su formación en el año 1986, el dúo Roxette, compuesto por Fredriksson y el compositor Per Gessle, rápidamente se convirtió en un ícono del género pop a nivel mundial, llegando a ser considerado uno de los grupos suecos más exitosos desde ABBA en la década de los 70. Su carrera, que dejó éxitos como “The look”, “Listen to your heart” o la icónica “It must have been love”, llegó hasta el año 2015.

En 2016, la agrupación tenía prevista una gira que, sin embargo, tuvo que ser cancelada debido a los problemas de salud que enfrentaba Friedriksson.