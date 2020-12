Marvel confirma que 'Star-Lord' de “Los Guardianes de la Galaxia” es bisexual

Peter Quill, más conocido como 'Star-Lord', se muestra en la nueva entrega de la historia en una relación poliamorosa con individuos de ambos sexos.

"Te convertiré en un Star-Lord", es el comic número nueve de Marvel Comics, donde se le ve a Quill iniciando una relación romántica después de llegar a un planeta llamado 'Morinus'. Allí se enamora de dos humanoides, 'Aradia' y 'Mors', durante el curso de 12 años.

People ignoring the fact that not only does #StarLord engage in a relationship with an alien man, but also a polyamorous relationship with an alien man and woman. pic.twitter.com/xgw8YM1OGH