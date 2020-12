Natalia Reyes denuncia que actor estadounidense fue víctima de abuso policial en Cartagena

La protagonista de la pasada entrega de 'Terminator' señaló a dos agentes de "brutalidad policíaca" en Cartagena, tras divulgar un video donde puede verse las agresiones sufridas por el amigo de la actriz, Kendrick Sampson.

El intérprete que es activista del movimiento ‘Black Lives Matter’ se encontraba en un local comercial de la capital de Bolívar cuando fue abordado por los policías.

En el clip publicado por Reyes se puede ver que mientras el actor mostraba su documento fue golpeado en su rostro por uno de los policías. Al finalizar la grabación el hombre es retirado del lugar esposado.

"No solo porque sea él y sea mi amigo, sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal, la policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está́ cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia, llevarlo a una estación, no querer devolverle su identificación y para rematar querer ponerle un comparendo por desacato?. ¿Hasta cuándo? ¿Y si no lo hubieran grabado? Este no es un llamado al odio y la división sino realmente a repensar y reestructurar el uso de la fuerza”, escribió Natalia en su cuenta de Instagram.

Sampson detalló en su Instagram que, pese a no resistirse al procedimiento, los agentes lo golpearon fuertemente en su mandíbula y brazos, y fue exhibido en las calles como un delincuente.

Por su parte, la Institución informó que la versión entregada por los policías implicados en el caso fue que el actor se resistió a la requisa de rutina y le faltó respeto a la autoridad.