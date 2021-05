Me da alegría llevar buena vibra a mi país: Karol G sobre su premio Billboard

Este domingo Karol G se galardonó como la Mejor Artista Femenina Latina en los premios Billboard Music Awards 2021.

En entrevista con La W manifestó que “es la primera vez durante toda mi carrera que me paré para recibir el premio anglo. Se quedó en casa este premio y me da alegría llevar buena vibra a mi gente de mi país”.

Sobre el vestido que lució durante la ceremonia de premiación dijo que “he recibido tantas críticas durante mi carrera, que ya me he dedicado a vivir mi vida como quiero. Para los premios nunca miro las tendencias, sino que busco mi manera de vestir. Ese vestido de cristales lo quería combinar con mi color de pelo y ese día me sentía tan bonita y tan segura”.

Frente a su colaboración con Nicki Minaj contó que “me di cuenta que ella me escribía por mensajes internos. Entonces decidí escribirle para hacer una colaboración y me contestó que le encantaba mi música”.

Por otro lado, explicó que “con Rosalía no somos las artistas más cercanas, pero siento que hay una admiración mutua. No hay una rivalidad, sino que es algo que la gente creó”.

Finalmente, se refirió sobre su ruptura con Anuel AA y recaló que “puedo decir que estoy tranquila y enfocada en mí. No se borran las cosas de los momentos vividos, pero fue una decisión de cada uno de vivir su momento”.