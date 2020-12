Me decía ‘esto no puede ser real’: testigo de la muerte de John Lennon

El 8 de diciembre de 1980 el periodista Alan Weiss sufrió un accidente de motocicleta luego de que lo atropellara un taxi en la ciudad de Nueva York. Mientras estaba en el hospital, contó a La W, escuchó a una persona gritando que había llegado un hombre con heridas de bala y lo sentaron al lado suyo. Se trataba de John Lennon, uno de los miembros fundadores de The Beatles.

El periodista contó que en ese momento no sabía de quién se trataba, pero escucho a unos policías que estaban en el lugar decir que no podían creer que fuera John Lennon.

“Estaba ahí en la cama, soy un periodista y no podía ignorarlo. Le pedí a un enfermero que llamara a la redacción, pero la seguridad del hospital lo impidió”, agregó.

Debido a las heridas que tenía por su accidente Weiss pensó que lo que había escuchado de los policías no era real, “me decía a mí mismo, no puede ser, este no puede ser John Lennon. Pero escuché a alguien llorar y vi a una mujer asiática que pudo haber sido Yoko Ono”.

Weiss relata que después de salir del hospital la muerte de John Lennon tenía a la ciudad de Nueva York en estado de shock por la importancia que él tenía como ícono de la cultura.

Además, señaló que consideró un error que se haya relevado la información sobre el asesino ya que esto era lo que él buscaba. “Los periodistas deben ser vehículos para que las personas no puedan hacer lo que quieran”, agregó.