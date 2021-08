"Me duele, no voy a mentir": La Liendra pasado de tragos habla de su Instagram

Han pasado más de 10 días desde que el pasado 13 de agosto, el influenciador digital quindiano Mauricio Gómez, mejor conocido como 'La Liendra', perdió su cuenta oficial de Instagram.

Aunque en los primeros días se sentía optimista por recuperarla, poco a poco ha ido perdiendo la paciencia sobre el tema y ha llegado, incluso, a pedirle cadenas de oración a sus seguidores para volver a tener el control de su perfil.

Lea aquí: “Ojalá te maten”: Hassam reveló chat con supuesto seguidor de La Liendra

En su última aparición en su cuenta alternativa (@Maur0gomez), aseguró que se siente muy afectado por la situación, y que pese a que estaba a punto de firmar las escrituras de su penthouse en el Poblado, en Medellín, y de recibir la camioneta de sus sueños, se sentía derrotado.

“La tristeza es parte del proceso para llegar al éxito (…) si Diosito me devuelve la cuenta, vuelvo con toda, sino me la regresa es porque mejores cosas vienen”, dijo el influenciador, quien se encontraba tomando alcohol.

En su intervención, aseguró que aunque este era su principal fuente de dinero y trabajo, su dolor iba más allá de la pérdida material, sino en el sentimiento de haber perdido un proyecto creativo al que le había invertido más de ocho años de esfuerzo.

Le puede interesar: “Le callamos la boca a miles”: Epa Colombia tras pagar multa de $400 millones

"No es la plata, es todo lo que yo me he esforzado en 'La Liendra'. Ocho años haciendo los videos, todos los días dedicándole tiempo a crearlo para que se desaparezca de la nada. Yo me puedo parar las veces que sea, pero de todas maneras esto es una tusa, me duele y decidí dejar de fingir. Para llegar al éxito hay que caer", comentó.