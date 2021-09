“Me les he enfrentado”: Shakira mostró cómo quedó su bolso tras ataque de jabalíes

La artista colombiana Shakira compartió a través de sus redes sociales un momento que tomó por sorpresa a sus seguidores. Según contó en sus historias de Instagram, fue atacada por unos jabalíes mientras estaba en un parque en Barcelona.

Desde su casa, mostró cómo quedó su bolso después de la experiencia. Incluso dejó ver que su maleta estaba casi destruída, al parecer, porque los animales habían llevado lejos sus pertenencias.

"Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque, me han reventado todo y se van llevando el bolso para el bosque con mi teléfono. Al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado", contó Shakira en sus redes.

Además de mostrar sus pertenencias, la intérprete de "Waka Waka" grabó a su hijo Milán mientras le contaba lo que había sucedido. El pequeño salió corriendo mientras su madre lo grababa al mostrarle su bolso.

Su historia desató todo tipo de comentarios y reacciones en redes. Algunos se preocuparon por la cantante y otros tomaron con humor su historia en la que los jabalíes por poco se llevan su maleta.

A continuación el video de Shakira que compartió en sus redes por el ataque de los jabalíes.