“Me tomó 18 años llegar acá”: Eminem cumple el sueño de sus fans y canta en los Oscar

Uno de los momentos más especiales durante la entrega No. 92 de los Premios Oscar fue cuando el intro de ‘Lose yourself’ anunciaba la presencia de Eminem en el Dolby Theatre de Los Angeles.

El rapero no estuvo en la edición número, en 2003, cuando ganó el Oscar a mejor canción original por ‘Lose yourself’, el tema oficial de la película que él mismo protagonizó: ‘8 Mile: calle de las ilusiones’.

En su cuenta de Twitter, Eminem agradeció a la academia por la oportunidad, citando un fragmento de la canción.

“Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here”.

