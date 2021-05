Mia Khalifa se unió a los mensajes de apoyo a los colombianos

Decenas de artistas, youtubers y personalidades del mundo han enviado su apoyo al pueblo colombiano que vive una crisis social y política debido a los enfrentamientos entre manifestantes y policías en las calles de las principales ciudades del país en el marco del paro nacional.

Cali, Bogotá, Medellín, Cúcuta, entre otras ciudades capitales, han sufrido desde el 28 de abril las consecuencias de los choques entre la fuerza pública y algunos manifestantes, enfrentamientos en los que, según organizaciones internacionales, se han violado los Derechos Humanos de los protestantes.

Y es que en redes sociales las personas en todo el país dejan expuestos los abusos del Esmad y de la Policía hacia los manifestantes. Incluso, se han reportado la desaparición de 87 personas en las diferentes regiones.

A los mensajes de apoyo de la comunidad internacional se le sumo el de la exactriz de pornografía Sarah Joe Chamoun, mejor conocida como Mia Khalifa, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó su empatía con los colombianos.

La mujer replicó el mensaje de un usuario de Twitter que pidió atención de la comunidad internacional para lo que está sucediendo en Colombia.

“Necesitamos tanta atención e intervención internacionales como sea posible”, es parte del mensaje del usuario.

“Estamos contigo para lo que nos necesites”, escribió Khalifa al usuario de la red social y así mostrando su apoyo al pueblo colombiano.

Lebanon Colombia

We are with you in any way you need us https://t.co/jzSHkvoCSN