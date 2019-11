Michel Brown presenta la serie ‘Hernán’

Durante la entrevista, el actor y cantante argentino, Michel Brown, compartió que esta propuesta se dio cuando: “El director y la productora me contactaron, yo ya habia trabajado con ellos, me comentaron que estaban buscando a este personaje y yo tenía pánico porque en dos días tenía que hacer el acento español y desde ahí me enamoré del personaje”.

Pedro Alvarado será el personaje que interpretará el actor, quien para conseguir el acento tomó clases de dicción y expresión corporal para poder lograr conseguir el papel.

La serie está disponible por History Channel desde el 21 de noviembre.