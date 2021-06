Miguel Varoni revela por qué no ha tenido hijos y otros datos de su intimidad

En entrevista con el programa ‘Suelta La Sopa’ del canal Telemundo, el actor Miguel Varoni contó detalles de su vida personal que no eran tan conocidos, por ejemplo, sobre cómo conoció a su esposa la también actriz Catherine Siachoque con quien ya cumplió más de 25 años de casados.

El actor mencionó que la primera vez que vio a Catherine quedó enamorado al instante de la que sería su futura esposa y se prometió a si mismo que “ella será su mujer”

“Cuando vi llegar a Kathy en ese avión, yo me quedé loco, la miré y estaba Judy Henríquez al lado y le dije ‘esa mujer va a ser mía’ y a Dios gracias lo es, es lo mejor que me ha pasado en la vida”, afirmó el artista.

Así mismo, el actor respondió a la pregunta que muchos se han preguntado y es el por qué no han tenido hijos aún después de tantos años de matrimonio junto a su pareja, una pregunta que le molestó un poco y respondió contundentemente.

“No nos interesa, porque tenemos derecho a no querer tener hijos, si una pareja no desea tener hijos, ni quiere adoptar pienso que merece respeto, ojo, eso no significa que mi posición mañana no cambie ni que quiera tener o adoptar un hijo, hoy te respondo por hoy”, señaló.

Actualmente se retransmite la novela de ‘Pedro el Escamoso’, la cual después de 20 años sigue cautivando los hogares colombianos ya que es una de las más vistas en el país. Allí Varoni fue el protagonista al interpretar las divertidas situaciones y encrucijadas de Pedro Coral en busca del amor de su doctora ‘Paula Dávila’ quien era interpretada por la actriz colombiana Sandra Reyes.

