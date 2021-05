Miss Universo se volvió a equivocar con Colombia: nombraron a “miss Columbia”

Miss Universo ha traído grandes alegrías a los colombianos ante los reconocimientos a las representantes del país en el certamen más importante de belleza.

No obstante, en los últimos años ha habido errores por parte de Miss Universo con el país, siendo el más notorio cuando anunciaron que Ariadna Gutiérrez era la ganadora, pero segundos después le retiraron la corona para dársela a la representante de Filipinas, Pia Alonzo Wurtzbach.

Parece que los errores del certamen con Colombia no terminan, pues en la cuenta de Twitter de Miss Universo felicitaron a “miss Columbia”.



foto: Twitter @MissUniverse

El hecho generó indignación en los usuarios de redes sociales, quienes le explicaron a Miss Universo su error, por lo que luego de unos minutos el perfil del certamen eliminó el trino.

COLOMBIA NOT COLUMBIA

ITS 2021 STOP. SAYING. COLUMBIA — mel en paro 🇨🇴 (@ibesuga) May 17, 2021

Hi! Actually it's Colombia, not Columbia — Mabel H (@MabelH10720869) May 17, 2021

The gringos ™ writting Columbia instead of COLOMBIA pic.twitter.com/Hx3t0qbyf0 — Jose Uchis 🇨🇴 (@NINGENXJ) May 17, 2021