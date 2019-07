¿Mostró más de la cuenta? La mala pasada que le jugó la lluvia a Melania Trump

Durante desfile militar “Saludo a América” realizado el 4 de julio, impulsado por el presidente Donald Trump en Washington D.C., la lluvia sorprendió a los asistentes, al propio mandatario y a su esposa.

Incluso Melania Trump se vio particularmente afectada por el clima debido a que llevaba un vestido blanco y no traía sostén, por lo que la lluvia transparentó la tela y dejó sus senos al descubierto.

La primera dama se sumó sin querer a la tendencia actual de dejar ver los pezones como una forma de normalizar el cuerpo de las mujeres, pero lo cierto es que la esposa de Donald Trump se mostró bastante incomoda ante el suceso.

Maybe the budget didn’t allow for a bra? #4thofjulyparade #DC #MelaniaTrump pic.twitter.com/Qz2LStH6uZ