Nanis Ochoa aclara comentario donde habría confirmado el embarazo de Greeicy

Desde que iniciaron los rumores del posible embarazo de la cantante desde que sorprendió a su amiga Lina Tejeiro con un visita en su comentada fiesta de cumpleaños, varios medios de comunicación y los seguidores de la cantante aseguran que Greeicy estaría esperando su primer hijo junto a Mik Bahía.

En su más reciente publicación en Instagram, la cantante publicó una fotografía en bikini en los que muchos de sus seguidores se percataron de su barriguita. Una de ellas fue su amiga Nanis Ochoa, quien dejó un comentario que desató la locura de los cibernautas.

“Que barriguita más hermosa”, escribió la actriz, desatando toda una polémica en redes sociales, ya que varios fanáticos de la cantante afirmaron que Ochoa habría puesto fin a los rumores y habría confirmado el embarazo de su amiga.

Luego de esta polémica, la empresaria interactuó con sus seguidores a través de la dinámica de Instagram 'Preguntas y respuestas'. Allí, un curioso internauta le mencionó: “¿Confirmaste el embarazo de Greeicy?” y la respuesta no se hizo esperar:

“Les quiero aclarar algo, no es que ella me haya dicho (sic), o sea, sino que yo que he sido mamá ya dos veces... es como tan evidente, no sé, es evidente, el tiempo lo confirmará”, apuntó Ochoa.