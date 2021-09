Natalia París reprochó recibir vacuna contra el COVID-19 de "manera obligatoria"

La empresaria antioqueña ha sido una de las celebridades colombianas más escépticas sobre la enfermedad del COVID-19. Durante este año protagonizó varias polémicas por recomendar por medio de sus redes sociales tomar dióxido de cloro para curar el coronavirus, caso que llegó hasta la Superintendencia de Industria y Comercio que le ordenó obligatoriamente detener la promoción de dicho producto.

Además, en medio de la relajación de las medidas de bioseguridad contra el coronavirus, cuando en Colombia y en el mundo se presentó un repunte de los casos de contagios, en varias ocasiones la modelo realizó presentaciones como Dj en los que ni ella ni el público cumplía con el distanciamiento exigido y el uso del tapabocas.

Recientemente en medio de una entrevista con el programa de entretenimiento 'Lo sé todo', París habló sin tapujos de la vacuna contra el COVID-19 afirmando que estaba en desacuerdo en la administración de esta, en especial, asegurando que quienes la recibieron fueron obligados.

“Nos pusieron esa vacuna obligatoria. No hay chance de que ningún ser humano diga que no, a no ser que se quiera quedar viviendo en su nidito y nunca salir” , afirmó la modelo.

Además, aseguró que, aunque no estuvo de acuerdo, por recomendación de su manager tuvo que ser vacunada para poder realizar sus presentaciones musicales sin incumplir los requisitos de las autoridades locales, nacionales e internacionales para ese tipo de eventos.

Afirmó que no se quería vacunar y que no confiaba en que realmente esto que estaba pasando en el mundo se tratara de una pandemia.