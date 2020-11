Navidad W: Las películas de Navidad que no puede dejar de ver este diciembre

A pesar de que para esta navidad los planes serán diferentes, plataformas como Netflix, Amazon Prime, Claro Video, HBO y demás, tienen una larga lista de películas y series para disfrutar este mes de festividades.

Para empezar, Netflix, una de las cadenas más reconocidas, trae siete estrenos de navidad para este mes, el primero de ellos es la película 'Amor de calendario' que se estrenó el 28 de octubre:

Emma Roberts es la protagonista de la primera de las producciones navideñas de Netflix. Una comedia romántica en la que Luke Bracey será el protagonista de la historia. Sloane (Roberts) y Jackson (Bracey) son dos solteros que afrontan las reuniones familiares sin pareja, por lo que se convierten en el objetivo de preguntas incomodas en cada una de ellas. Tras conocerse, decidirán acompañarse el uno al otro a todos esos eventos. Lo que en un principio parecía un juego tonto, al final, terminará por desembocar en una historia de amor.



Imagen de Netflix

'Operación Feliz Navidad' se estrenó el 5 de noviembre:

Kat Graham y Alexander Ludwig son los protagonistas de esta película romántica que transcurre en Navidad. Una cinta que narra cómo una legisladora del Congreso de Estados Unidos se enamorará de uno de los oficiales de las Fuerzas Armadas tras viajar hasta una base con la intención de recopilar pruebas para cerrarla. Sin embargo, en el viaje se encuentre con una bonita acción que llevan a cabo todos los años: repartir juguetes para los niños en los lugares más recónditos del planeta.



Imagen de Netflix

'Jingle Jangle, una mágica navidad’ se estrenó el 13 de noviembre:

Una película que promete ser una de las mejores propuestas de la temporada navideña de Netflix es La familia de los Jangle, quienes proponen un viaje a través de la imaginación de una niña que, gracias a su abuelo que trabaja en una fábrica de juguetes, conseguirá entrar en el mundo de la Navidad para vivir mil aventuras. Esta producción cuenta con Forest Whitaker y Keegan-Michael Key en su reparto.

Imagen de Netflix

'Recambio de princesa' se estrenará el 19 de noviembre:

Tras el éxito de Vanessa Hudgens en su doble papel en Cambio de princesa, la esperada secuela llega dos años después. Las hermanas gemelas que se encontraron sin conocerse en Chicago, una repostera y una heredera al trono, volverán a reunirse para vivir nuevas aventuras en esta navidad. Stacy tendrá que ayudar a Margaret cuando este llegue, de manera inesperada, al trono del ficticio país de Belgravia y pase una mala racha con su pareja, Kevin, a quien vuelve a interpretar Nick Sagar.



Imagen de Netflix

'Dolly Parton: Navidad en la plaza' se estrenará el 22 de noviembre:

Christine Baranski, Treat Williams o Jennifer Lewis acompañan a Dolly Parton en la segunda de las películas originales que ha protagonizado en Netflix. Para esta ocasión, la cantante de country encarna a una nueva versión del señor Scrooge que pretende acabar con la Navidad en el pueblo en el que nació. La artista ha compuesto e interpretado 14 nuevas canciones en este musical.



Imagen de Netflix

'Crónicas de Navidad 2' se estrenará el 25 de noviembre:

La secuela de la película más navideña volverá a estar interpretada por Kurt Russell en el papel de Papá Noel. Una producción con Chris Columbus como director y Goldie Hawn en el papel de la esposa de Santa Claus. La producción se estrenará en todo el mundo justo un día antes de Acción de Gracias, festividad que oficialmente inicia la temporada navideña en Estados Unidos.



Imagen de Netflix

Por otra parte, está 'Alien Xtraterrestre' que se estrenará el 20 de noviembre:

El año pasado, Netflix presentó una propuesta de animación navideña para toda la familia con la película española 'Klaus', con la que llegó incluso a los Oscar. Este año apuesta por 'Alien Xtraterrestre' que empieza cuando una raza de alienígenas cleptómanos se propone robar la gravedad de la tierra para poder llevarse fácilmente todo lo que hay en el planeta. Lo único que puede salvar el mundo es la generosidad propia del espíritu navideño y un pequeño extraterrestre llamado X.



Imagen de Netflix

Otra de las grandes plataformas que brinda producciones para entretenernos durante la época decembrina es Amazon Prime Video, dentro de sus mejores películas están:

Last Christmas del año 2019:

Con un toque de humor negro, este filme es protagonizado por Emilia Clarke, quien interpreta a una mujer a punto de encarar las responsabilidades de la vida adulta, pero se rehúsa por un accidente que tuvo. Sin embargo, encuentra al amor de su vida de la forma más inesperada.

A Christmas Carol del año 2004:

Esta versión del cuento escrito por el inglés Charles Dickens es una animación en la que el protagonista tiene la voz de Jim Carrey. Para quienes no conozcan el cuento, se trata de la historia de Ebenezer Scrooge, un hombre avaro que la noche buena recibe la visita de los fantasmas de la Navidad del pasado, presente y futuro por parte de un amigo suyo, que se le aparece en forma de un fantasma que ayuda a viajar a través del tiempo.

El Grinch del año 2000:

Por supuesto, no podía faltar esta película épica de esta temporada de festividades, para quienes no se la hayan visto, cuenta la historia de una singular criatura sobrenatural que detesta la Navidad más que a nada en el mundo, y cada vez que esta fecha se acerca, simplemente hace todo lo que puede para echarla a perder.

Pete’s Christmas del año 2013:

Una historia bastante peculiar, pues todo gira alrededor de la historia de Pete, un adolescente que por distintas y mágicas circunstancias se queda atrapado en el día de Navidad con la chica que le quitará el sueño durante los siguientes días.

So This Is Christmas del año 2015:

En esta historia, Ashley una chica de 18 años, busca evadir la rutina de la casa y anda en malos pasos. Sin embargo, su vida da un giro poco antes de las fechas de Navidad, cuando forma parte de una obra de teatro donde redescubre una parte de ella que se encontraba perdida. Allí madura y se da cuenta que la vida puede ser mucho más compleja de lo que ella podría imaginar.

A pesar de los estrenos de Netflix y de las populares cintas que tiene en su plataforma Amazon Prime, hay otras películas que no se pueden dejar de ver en Navidad, títulos como ‘Solo en casa’, ‘The Holiday’, ¡Vaya Santa Claus!, ‘Love Actually’, ‘Noche de Fin de Año’, ‘Un padre en apuros’, ‘Polar express’, ‘Serendipity’, ‘Una navidad de locos’ y ‘Fred Claus’, son películas que nunca pasarán de moda y que siempre estarán presentes para diferentes generaciones.

Así que prográmese, haga una lista de sus favoritas y dese la oportunidad de ver los estrenos que algunas plataformas traen para esta fecha.