No busco la aprobación de nadie: Luisa Fernanda W a quienes la critican por cantar

La influencer Luisa Fernanda W respondió contundentemente por medio de un video a las personas que la criticaron por cantar en un video junto a Pipe Bueno.

Aseguró que ha disfrutado con algunos comentarios que la hacen reír, pero dejó claro que no busca “aprobación”.

“Canto porque me gusta, me divierte; no busco la aprobación de nadie”, dijo.

“Me he reído mucho, hay personas muy creativas, pero hay otros que copian el chiste”, agregó.

Asimismo, se refirió irónicamente al significado de sus tatuajes, diciendo que los usuarios de redes sociales no parar de molestarla.

“Este tatuaje significa la infinita forma de la gente de joder en redes, esto no para. Hay que gozársela, no nos vamos a dar mala vida por eso”, comentó.

Finalmente, la mujer reveló que sí perdonaría una infidelidad por parte de su pareja, pues ya lo hizo anteriormente.