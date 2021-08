No busco trabajo, tengo mucho dinero: La Liendra tras perder cuenta de Instagram

El influenciador Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, volvió a hacerse viral en redes sociales luego de compartir videos en los que les respondió a las personas que se preocuparon por su situación económica luego de que le cerraran la cuenta de Instagram.

En redes hubo comentarios en los que se aseguraba que La Liendra estaba buscando empleo porque supuestamente no estaba bien económicamente.

“Para ser sincero no estoy pensando en crear una nueva cuenta ni en que me devuelvan la que ya tenía. Estoy viviendo mi vida porque no se basa en una cuenta de Instagram, así que voy a hacer lo que quiera: estoy con mi mamá, mis ‘panas’ en mi pueblito”, contó.

“Aún no me han dicho nada sobre la cuenta, pero si me la regresan o no tengo que estar bien, así que no estoy preocupado”, agregó.

Asimismo, el influenciador les envió un mensaje de calma a los seguidores que se preocupan por su situación, recordándoles las propiedades que tiene y resaltando que tiene gran cantidad de dinero.

“No se preocupen por mí, no estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero gracias a Dios. Invertí, me compré mi apartamento. O sea, no crean que porque no tengo mi cuenta soy pobre”, dijo.

“Tengo una casa en Pereira, la casa donde mi mamá, una finca. Sea como sea voy a tener plata en mi vida. La gente que piensa que yo estoy ‘pelado’ es estúpida. Vengo de ser pobre, pero gracias A Dios estoy bien”, agregó.

Finalmente, La Liendra aseguró que estuvo repartiendo almuerzos, pero no vendiéndolos.

“Uno tiene más negocios por fuera. Estoy bien económicamente”, concluyó.