‘No es para Tanto’, la nueva canción de Carlos Baute junto a Ana Mena y Yera

El venezolano, Carlos Baute, estrenó canción en colaboración con Ana Mena y Yera. “Yo estaba jugando fútbol con Sebastián Yatra, éramos varios y ahí estaba Yera con los de Trapical Minds. Yo no los conocía, pero sabía que estaba con músicos. Ellos me invitaron a hacer un sesión”.

De este junte musical salió ‘No es para Tanto’. Como idea de la discográfica fue meter a una mujer y quien mejor que Ana Mena, “conectamos muy bien”.

Asimismo, y a raíz de la crisis sanitaria Baute hizo una adaptación de la canción para invitar a la gente a quedarse en sus casas y evitar que crezcan las cifras por COVID-19 en el mundo.

También, compartió cómo han sido los días de confinamiento en España, donde reside, “he estado jugando a tope. Por mi trabajo puedo pasar mucho tiempo fuera de casa (…) he disfrutado más que nunca este tiempo en casa con mi familia, con mi niños. Estamos jugando muchísimo y siendo muy creativos para que no aburran”.

Para finalizar, compartió si este tiempo en casa lo ha inspirado para para sacar algún nuevo disco, “sí, sin duda. No sé cómo se llamará el disco, pero si he hecho bastantes canciones. Aún no he terminado algunas, pero si tengo muchas ideas”.