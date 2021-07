“No lo niego”: Carolina Ramírez no recuerda si ha estado con una mujer

Carolina Ramírez, quien en la actualidad interpreta a ‘Yeimy Montoya Vélez’ en la Reina del Flow, estuvo en diálogo con el personaje de ‘Diva Rebeca’ en su canal de YouTube hablando de sus experiencias como actriz y dio algunas revelaciones de su vida.

Durante la conversación que mantuvieron, Ramírez reveló que en una de sus producciones tuvo que darle un beso a la también actriz Patricia Castañeda.

“Una vez me tocó, pero muy poquito, en un personaje chiquitito en una serie que se llamaba ‘Decisiones’ de Telemundo. Me tocó darle un besito a Patricia Castañeda y muy blandito, no sé, es raro darle un beso a una chica”, dijo.

Sin embargo el tema no paró ahí, pues ‘Diva’ le insistió preguntándole si en algún momento de su vida había estado con una mujer.

“De pronto borracha en algún momento pude haberlo hecho, pero no me acuerdo la verdad. Tuve mi época de borrar casete. Ya ahorita no, me tomé una copa y estoy (gesto de desmayo). No recuerdo, quizás en alguna fiesta, juro que no estoy negando nada, pero de pronto”, dijo entre risas.

“No lo niego porque de pronto a la que se lo di dice ‘¡cómo así!’”, agregó.