No puedo estar más orgullosa de representar a mi gente: reina del Carnaval de Barranquilla

A sus 23 años, Isabella Chams fue elegida como Reina del Carnaval el 30 de agosto de 2019. El día de ayer fue coronada oficialmente como Reina del Carnaval para celebrar una de las fiestas más importantes del país.

Ha formado parte del Ballet de Barranquilla y la Academia de Baile de Julie de Donado.

Además, Isabella es nieta de Olga Chams, también conocida como Meira Delmar, y sobrina de Alberto Chams, co-fundador de la comparsa Los Gorilas. Es comunicadora social de la Universidad de La Sabana, y a los 17 años formó parte de la Comparsa de Tradición ‘Selva Africana’.

Charms habló en Sigue La W y dijo que "no puedo estar más orgullosa de representar a mi gente que ama el Carnaval y trabaja por él".

"Para ser reina del Carnaval es importante ser muy apegada a nuestra cultura y a nuestro grupo folclor. Amar lo que haces, bailar y disfrutar" señaló.

También habló de su afición por el baile. "me encanta bailar todos nuestros ritmos, el que más me gusta es el mapalé. Hago parte de un grupo llamado Selva Africana y he apreciado bastante este ritmo".