Norma Nivia y Diego Camargo presentan reality sobre la historia colombiana

Esta nueva apuesta del canal institucional RTVC, que fue creada y producida por ellos, se llama “Las gestas del tiempo”, nuevo reality presentado por Norma Nivia y Diego Camargo que contará con 10 capítulos y que será emitido desde el 8 de mayo, todos los sábados a las 8:30 p.m.

La actriz y modelo le explicó a La Hora del Regreso que es proyecto busca centrar la atención de todos aquellos que no están conectados con el acontecer de la historia nacional para que por medio de este formato se atrevan a aprender mucho más.

"Los creadores me llamaron y me dijeron que me convocan a esta producción porque les preocupaba que la gente ya no quiere saber de historia. Atendí al llamado porque es importarte conocer lo que fuimos para saber para dónde vamos".

Escuche más de La Hora del Regreso:

Esta producción une a la ficción y los programas de concursos en un formato multiplataforma con recursos tecnológicos que pretende envolver a la audiencia en época independentista.

El programa contará con 15 participantes de ocho regiones del país, seleccionados mediante convocatoria, para que se embarquen en la aventura de la historia de Colombia.

"Hay una parte de ciencia ficción que ha sido actuada donde participamos como actores Diego Camargo y yo (...) Mi personaje es el encargado de ayudara a los participantes", comentó la presentadora.