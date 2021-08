Nueva entrega de Batman revela la orientación sexual de Robin

Nueva entrega de Batman genera polémica por desvelar la orientación sexual de Robin. Ante esto, la ilustradora Belén Ortega manifestó en La W que “cuando me ofrecieron no me dijeron qué pensaban hacer con le personaje. La guionista hizo un guion sin diálogo, entonces tocaba improvisar”.

Indicó que “con el paso del tiempo ya iba sospechando de la orientación sexual de Robin”.

Belén Ortega dijo que “en 2019 trabajé con Marvel y el editor de Batman vio una portada que hice y creo que a raíz de eso le gustó y me contacto. Me ofrecieron trabajar en la línea de Batman y en un principio hice una historia corta de 10 páginas de Batman”.

Finalmente, señaló que “me ha sorprendido las peticiones de entrevistas porque les impactó que Robin se viera con un chico, y para mí eso era muy normal mientras trabajaba”.