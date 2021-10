Omar Geles y Rolando Ochoa lanzan canción en homenaje a Diomedes Díaz

El acordeonero colombiano, recuerda con amor la relación de amistad y hermandad que mantuvo con Diomedes Diaz, que falleció el pasado 22 de diciembre de 2013 dejando con un gran dolor a muchos colombianos.

En el caso del Valduparense, afirmó que lo que más admiraba de Diaz era su inteligencia y su gracia. Por esto, quiso realizar un homenaje junto a Rolando Ochoa para su ‘compadre’ del vallenato. “Toque el acordeón”, así es denominado este homenaje que con tan solo dos días de lanzamiento, cuenta con 484,425 vistas en la plataforma de Youtube, convirtiéndose en #1 para tendencias de Vallenato en Colombia.

En W Fin de Semana, el diablo del vallenato, recordó un lindo momento al lado de Diomedes, en el cual se reconciliaron luego de una fuerte discusión que se dio en uno de sus conciertos.

“Yo me escondía, tenía pena, pero Diomedes me llamó y me devolví (...) Él me pidió un abrazo y ahí ya esa discusión quedó atras”.

Omar Geles, o como es conocido en el plano artístico, “el diablito del vallenato”, apodo que nació por sus travesuras en Valledupar cuando era tan solo un pequeño, aseguró que su carrera inició a los dos años cuando su padre le compró un tambor a diferencia de su hermano que recibió un acordeón.

“Yo quería el acordeón, lloraba y lloraba pero mi hermano no me lo daba. Hasta el día que se canso y yo empecé a crear música desde este instrumento (...) Saque lucero espiritual yo solito. Y ahí ya se empezaron a interesar mis padres, y desde ahí empezó mi carrera musical”, agregó.

Por ahora, este acordeonero de 57 años vive orgulloso de los éxitos que le ha regalado a Colombia y a todo el mundo. Asimismo, asegura que tiene más de 900 canciones grabadas y aproximadamente 300 inéditas, a las cuales les está haciendo arreglos para que queden con ese toque de perfección que lo ha destacado en el mundo del vallenato.