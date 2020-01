Oscarcito, el venezolano que compone para artistas como Ricky Martin y Marc Anthony

El venezolano viene componiendo canciones hace más de 10 años, pero fue con ‘Si tú me besas’, interpretada por Victor Manuelle, que logró posicionarse en las listas latinoamericanas, “mi primera gran oportunidad me la dio Sony Music con una canción para Victor Manuelle. No tenía nada, pero me fui a mi casa a hacer locuras y ahí nació ‘Si tú me besas’”.

La buena relación con Marc Anthony hizo que fuera su padrino musical, el cual no sabía que componía canciones, cuando Marc supo lo que hacía le dio la oportunidad de escribir ‘Deja que te bese’ para su repertorio. Por ese camino se fue metiendo hasta llegar a Jennifer López y otros artistas que fueron conocieron su talento.

Actualmente, Ricky Martin interpreta ‘Tiburones’, una canción que el venezolano compartió con puertorriqueño.

Oscarcito ha escrito canciones como: ‘El Anillo’ de Jennifer López, ‘Esta rico’ de Will Smith y Marc Anthony, ‘Si tú me besas’ de Victor Manuelle, ‘No me acuerdo’ de Thalía y Natti Natasha y muchas más.

Por otro lado, el compositor está de vuelta en los escenarios por pedido de sus compatriotas que se encuentran en distintas partes del mundo y les traen recuerdos a Venezuela.

