Paola Jara da detalles de su nuevo álbum 'En tus manos'

Paola Jara, cantante colombiana de música popular compartió durante el programa la historia que hay detrás de su nueva producción musical: “canciones como estas cuentan historias y anécdotas. La música es un medio para desahogarnos y para decir las cosas que muchas veces no nos atrevemos a decir”.

La artista también se refirió a la acogida que ha tenido su nuevo trabajo musical: “poco a poco las mujeres nos hemos permitido abrir el espacio en este género. Nos hemos puesto las pilas en la parte visual y eso permite que las personas se sientan identificadas con lo que hacemos”.

Sobre las nuevas propuestas o colaboraciones dijo que: “a las colaboraciones nunca digo que no, en este momento no tengo ninguna propuesta para fusionar nuevos ritmos, pero tengo la mente abierta a esto porque no considero que en la música no hay reglas”.

Por otro lado, Jara se refirió al recibimiento que tiene este género en otros países: “Es también el reflejo que se hace aquí en Colombia, la música popular todavía es muy de nosotros, muy de nuestra tierra, todavía es difícil que cuando vamos a otros países que tengamos el mismo recibimiento, en cambio los latinos reciben la música de una manera maravillosa”.

Para finalizar la artista habló sobre ‘En tus manos’, su nuevo álbum musical: “son 14 canciones, tenía tanta música que preferí sacar todo un álbum”.