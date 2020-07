Papá de Legarda da positivo para coronavirus

La menor de las hermanas Legarda compartió en su cuenta de Instagram que su padre, don Fabio, se contagió de coronavirus luego de estar en un restaurante celebrando del Día del Padre junto a sus familiares y amigos.

La creadora de contenido agregó que, al siguiente día, su padre presentó fiebre, tos y dolor de cuerpo.

"Pasamos unas horas allá, comimos y tomamos. Nadie estaba enfermo y estábamos mi familia y unos amigos. Esa noche yo besé a mi papá, lo abracé", indicó Daniela Legarda.

Si bien se conoce que los síntomas se presentan días después del contagio, esto alarmó a la familia e hizo que se dirigieran al médico en Atlanta, Estados Unidos, donde residen desde hace varios años.

Fue ahí cuando se pudo saber que dio positivo para el virus, pero que ni Daniela, ni la familia lo tiene.

"Somos las únicas que no lo tenemos, no sabemos cómo. Yo hablé con mis amigas después y dijeron que conocen a diez personas que se contagiaron en el restaurante. No digo el nombre del lugar para que no vayan a atacarlo en sus redes sociales", se escucha en el video publicado en Instagram.

Ante esta situación los internautas critican a la familia por salir a lugares públicos en plena pandemia, otros creen que Fabio Legarda pudo haber adquirido el virus días antes.