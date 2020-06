¿Error? El tatuaje mal escrito de Jessi Uribe por el que usuarios dicen que no sabe inglés

Por una foto que subió el cantante, Jessi Uribe , muchos usuarios aseguran que una frase en inglés le quedó mal escrita.

Uribe publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde se le ve un tatuaje que dice "Where life begins and love never end", cuando debería ser "Where life begins and love never ends"con la S al final. Inmediatamente los usuarios comenzaron a cuestionar la gramática del tatuaje e incluso se burlaron.

Ante los comentarios, el artista explicó qué es lo que pasó con el tatuaje, "tiene la 'S' al final, es el diseño que se hizo así, con la 'S' al final acostada" escribió.

Aunque muchos no creyeron esta versión, otros fans sí defendieron al cantante.

Hace algunos días, en entrevista con La Prueba, Jessi Uribe habló sobre cómo estaba viviendo el aislamiento, "durante esta cuarentena he usado mucho mis redes sociales, creo que es momento de reinventarme. Todas mis canciones están inspiradas por mis experiencias y realidades. Los sueños sí se cumplen, aunque a uno le cierren las puertas, uno debe insistir" dijo en ese momento.