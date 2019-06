"Para Rock al Parque me vengo preparando desde 1972": Juanes

Cuando The Rolling Stones realizó su histórica y única presentación en Colombia en el 2016, ninguno de los miles de asistentes al estadio El Campín de Bogotá imaginaron que junto a estas leyendas estaría tocando y cantando un colombiano: Juanes.

La emoción del artista colombiano fue única y aunque suene a frase de cajón, jamás imaginó compartir escenario con estos maestros del rock and roll y menos en su casa, pero quizás, la máxima alegría fue lo que se vivió antes del show, cuando Juanes, con esta banda inglesa, tuvo una sesión de ensayo en una pequeña habitación y con algunos equipos de sonidos chicos, que le recordó sus inicios entre los años ochenta y noventa, cuando en Medellín ensayaba con su banda Ekhymosis: “Puro rock and roll”, aseguró.

Juanes ha logrado cumplir muchos de sus más anhelados sueños, pero había uno que se le había escapado, incluso desde su época como integrante de Ekhymosis, el poder hacer parte de Rock al Parque. En el Festival Vive Latino se encontró con algunos de los organizadores de este festival colombiano, quienes le dijeron si le gustaría le gustaría tocar en este festival. Juanes tan solo les dijo “He esperado tocar en él toda mi vida”.

EN SUS 25 AÑOS

-¿Qué significa hacer parte de Rock al Parque?

Estoy muy feliz de poder tocar en Rock al Parque, siempre había un sueño tocar. Había ido un par de veces como público, pero no había podido llegar allí, porque en Ekhymosis como que no éramos lo suficientemente roqueros para estar allí y como solista menos.

Es una gran oportunidad para mí, para que la gente me vea en vivo, porque mucha gente o no me ha visto o hace mucho no me ve.

-¿Cómo se está preparando?

Para Rock al Parque me vengo preparando desde 1972 (risas). Cada concierto que hemos realizado y la gran cantidad de festivales que hemos realizado a lo largo de la carrera es un aprendizaje para esta cita.

Feliz con llegar a Rock al Parque, pero no puedo cambiar mi música, lo que yo soy y llegaré con mi música, con algunas sorpresas y cosas que podemos hacer chéveres.

-¿Clave Juanes en escena?

Creo que cuando la gente ve el show en vivo entiende que mi música tiene el alma en el rock, no solamente en el pop, la cumbia o el vallenato, sino que es la mezcla de todo eso y es lo que yo soy como música. Poder demostrarlo en vivo es muy emocionante para mí y más en este festival en el que siempre he querido estar.

-¿Qué sorpresas tendrá en escena?

Posiblemente haremos algunas cosas de Ekhymosis y alguna otra banda que nos gusta bastante. Tenemos tiempo para ir coordinándolo todo. En estos días empezamos los ensayos y veremos qué vamos encontrando.