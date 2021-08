París Rodríguez, la única diseñadora colombiana invitada al New York Fashion Week

En entrevista con W Fin de Semana, la colombiana habló sobre sus inicios en la moda y cómo logró llegar hasta uno de los certámenes más importantes de esa industria.

“La CEO del evento se entera del talento y mis diseños, tengo una entrevista que dura 15 minutos. Para estar ahí tengo que hacer una curaduría de 3 meses. Cuando ella me entrevista yo pensé que no iba a pasar porque faltaba un mes, pero bueno el resultado fue maravilloso porque les comenté la trayectoria y cuando terminó la entrevista me dijo “bienvenida”, y le dije que estaba lista para representar a mi país”.

Por otro lado, Rodríguez relató los mayores retos que tuvo para iniciar en esta carrera. De igual forma, se refirió a cómo ven desde el exterior la moda colombiana.

“Tenemos un talento enorme, la gente ama lo colombiano, la manufactura y lo hecho a mano es algo especial de nuestro país. Cada día me siento más orgullosa y veo el potencial que tenemos tan grande, eso es lo que quiero mostrar en el mundo”.