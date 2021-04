Petro respondió a Miguel Uribe luego de que lo acusara de extorsionar a colombianos

Este martes el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay generó polémica por su comentario en Twitter en donde acusó al senador Gustavo Petro de extorsionar a los colombianos luego de su trino en donde decía: “¿No quieren aglomeraciones? Es fácil: retiren la reforma tributaria”.

“Gustavo Petro nunca cambió: sigue extorsionando a los colombianos”, escribió.

Gustavo Petro nunca cambió: sigue extorsionando a los colombianos. pic.twitter.com/MaxBXi42iX — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) April 27, 2021

Ante esto, el senador Petro respondió con un trino en el que le aseguró a Uribe Turbay que la “extorsión en la reforma tributaria”, la cual fue presentada por el Gobierno Nacional.

Extorsión es la Reforma Tributaria. https://t.co/8gA8ILoc3F — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 27, 2021

Comentarios a favor y en contra de ambas posiciones se evidenciaron en los comentarios de ambos trinos de los políticos colombianos.

“Extorsión es decir que si no se hace esa reforma no se podrá seguir con programas sociales (…). ¿Será que Petro me dará la cama UCI si salgo a marchar? (…). Extorsión es decir que si no retiran la reforma se deben hacer marchas y paro indefinido”, fueron algunos de los comentarios.