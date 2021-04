Álvaro Uribe cuenta su versión sobre episodio de hacer tomar vómito a su hijo

Tomás Uribe recordó en la Revista Bocas que su padre aplicó un severo castigo a su hermano Jerónimo cuando el entonces niño rechazó tomarse un vaso de jugo porque su textura no le gustaba: "Un día le sirvieron un jugo de fresa con banano. Lo tomó y se vomitó en el vaso. Mi papá se lo hizo tomar y hasta ahí nos llegó el capricho de no me gusta esto o aquello".

Esta anécdota familiar tuvo gran repercusión en el país y una de las personalidades que reaccionó a este episodio fue la actriz y activista política, Margarita Rosa de Francisco, quien crítico como un padre cruel al expresidente Uribe por el polémico castigo.

Pero fue el mismo padre quien dio su versión de los hechos en entrevista con Caracol Radio, donde admitió que sí fue un hombre con una mentalidad de crianza distinta a la actual y que tenía un caracter fuerte, pero que todo eso quedó en el pasado.

"Los tiempos me han hecho cambiar. Yo de papá joven tenía una idea que por fortuna se cambió, yo era muy drástico con mis hijos. Yo de pronto cometí esos errores. Le dije a Tomás: 'Hombre, no tan exagerado como tú lo dijiste'. Le hice tomar el jugo, es cierto, de pronto un error, pero no en las condiciones que Tomás dice", comentó.

Además, aseguró que el motivo de su comportamiento como papá en aquella época se debía a la violenta situación política del país, que propició un ambiente álgilido en su hogar.

También afirmó que el castigo, aunque de medidas desesperadas, le permitió formar a dos hombre que no tienen reparos a la hora de alimentarse: "Por eso les digo que aprendan a comer de todo y que se sirvan lo que son capaces de comer, pensando en el país y el planeta", puntualizó.