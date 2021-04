Tomás Uribe asegura que su hermano Jerónimo debería ser el candidato presidencial

El hijo del expresidente Uribe se sentó con Mauricio Silva y en una entrevista para la Revista Bocas insistió en que no le interesa la política más allá que como observador y opinador, y que quiere seguir su camino como empresario.

Habló del surgimiento de su sonada candidatura a la Presidencia de la República, asegurando que fue Ernesto Macias quien propuso su nombre, pese a que en múltiples ocasiones ha mencionado que no le interesa asumir el rol.

"Es muy circunstancial. Todo surgió porque el año pasado, cuando privan de la libertad a mi papá, en el partido me llaman a mí, a que integre un comité. Las personas que me llaman tenían más cercanía conmigo, quizá no porque fuera el más idóneo o el menos. Simplemente porque había una mayor cercanía circunstancial. Integro ese comité y luego, al final de año, Ernesto Macías, que es buen amigo, yo lo quiero, de su propia cosecha empieza con la idea de que debo lanzarme y eso da pie a la entrevista de Semana, que también fue circunstancial", puntializó.

Pero cuando le preguntaron por posibles perfiles presidenciables aseguró que entre él y su hermano definitivamente Jerónimo Uribe cumpliría mejor el papel: "va uno a ver y Jerónimo es más simpático que yo. Jerónimo es más querido. Si a mí me dicen, ‘¿usted quién cree que debería ser candidato?’, diría Jerónimo. Tomás es más serio, más antipático, más con el ceño fruncido".

Por otro lado, también habló del precandidato presidencial, Sergio Fajardo, asegurando que no es muy afín a su círculo social y político, que incluye a Juan Manuel Santos, afirmando que "no me gustan sus compañías (...) No me gusta que tiene unos compañeros que tienen unas claras inclinaciones socialistas".