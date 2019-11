Pipe Bueno presenta en La Hora del Regreso su más reciente sencillo ‘Sin ropa eres mía’

Durante la entrevista, el cantante de música popular, Pipe Bueno, habló sobre su más reciente sencillo ‘Sin ropa eres mía’: “Yo necesitaba cantar mejor y me fui para Guadalajara, México, para una gira del adiós en 13 oportunidades, de esa gira resulta una gran amistad con la familia Fernández, cuando iba a grabar el video, me encuentro con uno de los hijos de Vicente y él me llevó hasta donde su papá y ahí le mostré lo que hago. Ahí él empezó a dirigirme vocalmente”.

El video de la canción fue grabado en Medellín porque según Bueno: “Quiero mostrarles la similitud que tenemos con México, desde la arquitectura, los caballos y las mujeres”.

Por otro lado, el cantante aseguró que está preparando un disco con 10 canciones que seguramente vendrá con varios ritmos porque se considera un artista muy versátil.

Para finalizar, Bueno afirmó que si está en una relación con la youtuber paisa, Luisa Fernanda W.