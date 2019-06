Querida por todos - Joaquim Calado Flor amorosa - Joaquim Calado Odeon - Ernesto Nazareth Eponina - Ernesto Nazareth Tico tico no fubá - Waldir Azevedo Carioquinha - Waldir Azevedo Espinha de bacalhau - Severino Araújo Um chorinho delicioso - Severino Araújo Zanzando em Copacabana - Radamés Gnattali Valsa triste - Radamés Gnattali Lamento - Jacob do Bandolim Ingênuo - Jacob do Bandolim País tropical - Jorge Ben Jor Menina mulher da pele preta - Jorge Ben Jor Pelo telefone - Baiano Vertigem - Donga Mulher de malandro - Heitor dos Prazeres Tristeza - A velha guarda da portela Magdalena - Sérgio Mendes The frog - Sérgio Mendes, Brasil’66 Lamentos - Pixinguinha Vou viviendo - Pixinguinha O mundo é um moinho - Cartola As rosa não falam - Cartola Vou festejar - Beth Carvalho Cosinha do pai - Bet Carvalho Chega de saudade - João Gilberto Corcovado - Stan Getz, João Gilberto Desafinado João Gilberto Sampa - Caetano Veloso Você Abusou - Antonio Carlos & Jocafi Un Gato en la oscuridad - Roberto Carlos O Que será - Chico Buarque Lambada – Kaoma Fina Estampa - Caetano Veloso Tarde em Itapoa - Gilberto Gil y Toquinho Estrada do soul - Antonio Carlos Jobim Nova era - Angra Here I am - Shaman Quem sou eu - Camila Faustino Por onde andai - Nando Reis e Os Infernais Paradinha - Anitta