Primera hora

Tren transoceánico a Bucaramanga - Los Pekenikes Dolannes Melody - Jean Claude Borelly. Strangers in the night - Bert Kaempfert Sleep Walk - Santo & Johnny Love Theme from Romeo & Juliet - Henry Mancini The Stripper - David Rose TSOP ("The Sound of Philadelphia") - MFSB Gonna Fly Now - Bill Conti

Miami Vice Theme - Jan Hammer Out of Limits - The Marketts Calcutta - Lawrence Welk In the Mood - Glenn Miller Songbird - Kenny G Theme from The Good, the Bad and the Ugly - Hugo Montenegro Love’s theme – Love unlimited orchestra

Segura hora

Mini Skirt – Esquivel Cherry Pink and Apple Blossom White - Perez Prado The Theme from A Summer Place - Percy Faith Tequila - The Champs Love Is Blue - Paul Mauriat Autumn Leaves - Roger Williams Lisbon Antigua - Nelson Riddle Grazing in the Grass - Hugh Masekela Star Wars Theme - Meco Delicado - Percy Faith

Patricia - Perez Prado A Fifth of Beethoven - Walter Murphy/Big Apple Band The Happy Organ - Dave "Baby” Cortez Canadian Sunset - Hugo Winterhalter Apache - Jorgen Ingmann Walk Don't Run - The Ventures Paseo de las palmas - Los Aragon The Entertainer - Marvin Hamlisch Wheels - The String-A-Longs

Tercera hora

Green Onions - Booker T. & The M.G.s Soulful Strut - Young-Holt Unlimited "Moonglow" and "Theme From Picnic - George Cates Java - Al Hirt On the Rebound - Floyd Cramer Un homme et une femme - Francis Lai Feels So Good - Chuck Mangione A swingin’ safari - Bert Kaempfert Spanish flea - Herb Alpert Ruby - Richard Hayman Only you - Franck Pourcel