“Por lo menos yo soy real”: Residente contraataca a J Balvin

No para la polémica entre los cantantes J Balvin y René (mejor conocido como Residente), pues el pasado sábado 2 de octubre se abrió un nuevo capítulo después de que el puertorriqueño publicara en su cuenta de Instagram una nueva puya dirigida al colombiano.

En el video, que dura poco más de cinco minutos, Residente emprende duras críticas hacia el reguetonero colombiano al acusarlo de ser una persona falsa: “Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”.

Además, Residente reveló que Balvin supuestamente lo llamó “llorando” para que borrara el primer video que había iniciado la disputa.

“Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome ‘falso’ y por las redes me escribes: ‘respeto tu opinión’. ¿Qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?”, aseveró.

Además, las críticas del puertorriqueño también alcanzaron a Álvaro Osorio, padre de J Balvin, quien compartió un montaje en el que se ve al paisa vendiendo perros calientes y Residente comprándolos: “Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter, como si fueras un genio de la economía, que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocios. No todo en la vida es plata, es importante el dinero, pero no todo es eso, también existe la honestidad y lealtad”.

En la misma línea, Residente lamentó la postura de J Balvin en medio de las manifestaciones del paro nacional Colombia: “Tu país quemándose en llamas y tú pendiente de sacar un disco”.

El puertorriqueño también reconoció que durante un tiempo intentó entablar una amistad con el colombiano, pero fue “imposible” y concluyó: “Me quedé sin rimas, hot dogs, el tibio de Medellín, hot dogs. Te llamé llorando, hot dogs”.

Cabe recordar que, en días pasados, el reguetonero paisa publicó en Instagram un par de fotografías suyas junto a un tradicional puesto de perros calientes (hot dogs) en Nueva York. Esto, en respuesta a Residente, quien aseguró en un video anterior (ya borrado por el artista) que su música era comparable “a un carrito de hot dogs” que, aunque puede gustar a casi todos, cuando los comensales quieren comer bien se van a un restaurante y esos son los que ganan las Estrellas Michelín.

Esta discusión, que hoy parece no tener fin, comenzó luego de que Balvin, quien acumula 31 nominaciones y cinco premios Grammy tras recibir sus primeras postulaciones en 2014, generara controversia la semana pasada al criticar que el género urbano no sea suficientemente valorado en los premios internacionales.

El colombiano escribió en su cuenta de Twitter: “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan”. Posteriormente, anotó: “Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”. Posteriormente, Residente respondió.