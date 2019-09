Por mi parte ya todo está listo para grabar la escena porno con Daniel: Esperanza Gómez

El youtuber de 40 años escribió a través de sus redes sociales que une vez llegue a los 700 mil suscriptores realizará una escena porno con la reconocida actriz porno, Esperanza Gómez. “Yo ya estoy lista para hacer la escena con Daniel, solo necesitamos un número muy alto de seguidores en sus plataformas para que él se mida a hacer una escena porno conmigo”.

Lea en La W: Esperanza Gómez da detalles en La W sobre el video por el que es tendencia en Twitter

Esperanza Gómez dijo que está dispuesta a cumplir con los requisitos que el periodista disponga para la escena “Daniel es el creativo, yo solo seré la actriz dispuesta a hacer lo que él me diga”. Agregó que si el periodista tiene como requisito que ella se ponga una camiseta de Independiente Santa Fe “no tengo problema, en realidad solo soy hincha de la Selección Colombia”.

En cuanto al físico del periodista, la actriz porno señaló que lo único que le importa es lo que “tiene en medio de sus piernas”, que no cree en el concepto de “amor a primera vista” y que por lo de la parte sexual, “no sé si me gusta o no, porque no lo he probado”.

Lea también:¿Jorge Enrique Abello y Esperanza Gómez grabaron juntos? Así recuerda el actor la escena

Esperanza Gómez confirmó que tienen el consentimiento de la esposa de Daniel Samper Ospina para realizar la escena porno, “ella es una muy buena mujer, siempre está dispuesta a apoyarlo en todos sus proyectos”, aunque confesó que no habló directamente con la pareja del periodista, sabe por Daniel que tienen la aprobación.

La actriz colombiana espera que Daniel Samper Ospina se le mida a hacer la escena porno, porque ella no es buena fingiendo. “Yo no soy muy buena fingiendo, necesito sentir para poder hacer mis cosas; no me concentro solo con imaginar”. E insistió que los detalles del video solo los sabe Daniel “Hay que preguntarle qué es lo que quiere; esos calvitos y con gafas pueden ser muy calientes en la cama”.