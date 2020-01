¿Por qué Jessica Cediel no se casó con su primer prometido?

A los seguidores de Jessica Cediel le pareció extraño que ya no estuviera comprometida con Leo y después saliera en redes sociales comprometido don Mack Roesch.

La presentadora aclaró la situación en una entrevista que tuvo con Aló, dijo “la gente habla sin saber y sé que dicen que cómo fui capaz de tener dos compromisos en un mismo año, pero la gente juzga ‘a priori’. Él es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio un anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé”.

En la reciente edicion impresa de la revista, la presentadora colombiana añadió,“no podía darle mi vida a una persona que no me respetaba desde el principio de la relación, porque cuando tú lo das todo y entregas tu confianza y el amor, y te pagan con eso, pues para mí, todo se acaba (…). Yo no sé si otras mujeres se lo aguantarán, pero yo no puedo con eso. Si yo doy el 100 por ciento, exijo lo mismo. Era la persona con la que iba a compartir mi vida, era lo más importante que tenía, pero lo encontré mal parqueado”.

A pesar de dar por terminada su relación, Leo Sarria estuvo al tanto de lo que pasaba con Jessica, a través de redes sociales supo de su nuevo compromiso con el atleta estadounidense, Mack Roesch, y hasta comentó el video en el que le daban el anillo.

