Príncipe Harry y Meghan Markle tomaron medidas drásticas contra la prensa británica

Los duques de Sussex han tenido desde siempre una relación tensa con los medios de comunicación, esto porque han sido víctimas de todo tipo de titulares y noticias y porque, Harry tiene cierto rencor hacia la prensa por lo sucedido con su madre, Lady Di, situación que no quiere que se repita con esposa, la actriz Meghan Markle.

Por eso, después del "Megxit" la pareja ha tomado varias decisiones para tener mayor tranquilidad en sus vidas, una de esas, fue anunciada hace poco, y consiste en cortar toda colaboración con la prensa británica.

Así lo dieron a conocer por medio de una carta enviada a los periódicos británicos The Sun, The Mirror, The Mail y The Express. Allí afirman que no quieren ser usados como “una moneda en una economía de click baiting y distorsión”.

De acuerdo con un representante de los duques, esta determinación fue tomada debido a constante publicación de historias “falsas” sobre ellos.

Hace poco el príncipe Harry, quien vive actualmente con su esposa e hijo en California, Estados Unidos, desató un escándalo en el Reino Unido por sugerir que los medios habían exagerado la crisis del coronavirus.