Propuesta a la altura: hombre pide matrimonio en plena caída con paracaídas

Por amor se han realizado los más locos y osados gestos, y el de Rahim Hajir, de 38 años, entrará a la historia reciente, al menos en redes sociales, como una muestra de valentía, confianza y amor incondicional.

En el cielo del Gran Cañón, en Arizona, es típico que varios turistas lleguen hasta el lugar para probarse en diferentes deportes extremos, uno de estos, la caída libre en paracaídas. Así fue como Hajir y su ahora prometida, Kaitlyn Roule, de 27 años, decidieron darse un escapa divertida y tomaron un avión para realizar este deporte.

En plena bajada de un paracaídas, el hombre le propuso matrimonio a su novia mientras descendían de 13 mil pies de altura. Rahim tomó el anillo de su caja, lo puso en su boca y luego estiró la joya hasta la vista de Kaitlyn, que respondió con un enorme y feliz "Sí, acepto".

Rahim admitió que llevar el anillo en el paracaídas fue una jugada arriesgada, pero asegura que tenía uno de repuesto por si se le caía, publicó el Daily Mail.

“Tenemos una hija en común, así que pensé que eso era todo. No me esperaba que me pidiera matrimonio en absoluto porque no habíamos hablado de comprometernos”, dijo la novia al medio.