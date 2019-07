Protagonistas de la 'Casa de Papel' hablan de la serie en La W

Álvaro Morte ‘El profesor’, Darko Perich ‘ Helsinki’ y Hovik Keuchkerian ‘Bogotá’, hablaron en exclusiva en los micrófonos de la W radio, sobre lo que será el estreno de la tercera temporada de la exitosa serie ‘La Casa de Papel’.

Álvaro Morte ‘El profesor’, se mostró muy emocionado, por lo que ha sido su rodaje en esta serie que ha sin duda alguna ha conmocionado a todo el mundo “Cuando nos dijeron que había una tercera parte nos dio una alegría inmensa”, destacando también las nuevas ideas y repartos originales que han tenido para poder complacer por completo al público “Estamos compitiendo con la idealización del público de lo que ha sido la casa de papel, por ello tocaba volver por todo lo alto” Puntualizó.

Por otra parte Darko Perich ‘ Helsinki’ actor de origen serbio, conversó a cerca de la escenografía que han trabajado “Nos ha tocado los dos días más pesados de grabación desde el estreno, con muchos disparos, muchas explosiones y mucho fuego”, añadiendo, además mostrándose muy contento, porque a pesar del fuerte trabajo que han realizado, se han visto reflejado sus frutos por elló destacó que “Ha sido un rodaje muy duro, pero ver la felicidad de la gente, me hace decir ‘Ostias’ esto ha valido la pena”.

Finalmente Hovik Keuchkerian ‘Bogotá’, habló de sus gustos personales “Me gusta estar tranquilo, me gusta comer de todo y me cuesta hacer la dieta, pero me gusta entrenar, me gusta mantenerme en forma y sobre todo me gusta Bogotá” también sorprendió diciendo que su personaje no se iba a llamar Bogotá, sino que iba a tener el nombre de otra ciudad “No me iba a llamar Bogotá, tenía el nombre de otra ciudad”, aun así se mostró satisfecho por el lugar importante que ocupa dentro de la serie.

Por último el mensaje de La Casa de Papel, es enviar un mensaje diverso, que ha funcionado muy bien entre sus fans que ya esperan con ansias el lanzamiento de la tercera temporada, que dentro de la capital del país se realizará en el teatro Colón.

