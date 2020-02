¿Qué planes puede hacer para celebrar San Valentín?

De acuerdo con cifras de Fenalco Bogotá, el 25% de los capitalinos admitió que celebrará el Día de San Valentín. Además, según la encuesta hecha por la entidad, las personas prefieren celebrar San Valentín en restaurantes (32%), realizar un plan en casa o cena (24%), ir a cine o teatro (16%) o ir a un bar o discoteca (12%).

Si es de los que aun no tiene plan para celebrar esta fecha, la capital ofrece una variedad de actividades para todos los precios y gustos. Desde teatro y baile hasta gastronomía, es lo que pueden encontrar quienes quieran aprovechar la fecha para festejar el amor.

En el Grand Hyatt, por ejemplo, se realizará una cena para enamorados en el restaurante Ushin Japanese & Grill, donde se ofrecerá un menú sorpresa con cinco pasos, minuciosamente pensados para cautivar a los enamorados, acompañados por dos bebidas suaves y dos copas de vinos seleccionados. Esta cena tiene un valor de $280.000 por pareja.

En el restaurante Cuatro Estaciones, también se llevará a cabo una cena con cinco para quienes quieran celebrar con gastronomía mediterranea y a ritmo de boleros. Tendrá un costo de 200 mil pesos por pareja.

Para los amantes del baile, la celebración será al ritmo de salsa y bachata en la noche de San Bailantín que iniciará con una clase de baile desde las 7:30 de la noche y continuará con rumba hasta dos de la mañana. El evento se realizará el sábado 15 de febrero en la carrera 13 #67-00 (Esquina) y contará con dos pistas de baile independientes, una para los Salseros y otra para los amantes de la Bachata y la Kizomba.

La entrada tiene un costo de $20.000 por persona de los cuales $10.000 son Consumibles.

De igual manera, para quienes prefieren el dulce para honrar el amor, en Bahué celebrarán un "All you Can Maridar. Amor-discos", donde los asistentes podrán vivir una experiencia de maridaje de recetas de Café y Postres.

El evento, organizado por Caffa, Luisa Postres, Bahué y Devoción, será el 15 de febrero en la Calle 70 #11a- 12 y tendrá un costo de 50 mil pesos por pajeja y 30 mil por persona.

Finalmente, para los amantes del teatro, en Cabaret se estará realizando el espectáculo “Concierto De Novela" un musical que evoca canciones reconocidas de los 80's y 90's y que se compone de cinco capítulos donde narra las diferentes etapas de una relación de pareja.

Este evento se estará realizando en los días 13, 14 y 15 de febrero en Cabaret Restaurante Show de Bogotá (calle 109 #17-55).