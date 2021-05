¿Qué significa ser una persona no binaria?

Las tres estrellas de Hollywood han compartido abiertamente al mundo que se identifican como personas con género no binario. En los tres casos, tanto como Lovato, Page y Smith pidieron que los medios de comunicación yla comunidad general utilizaran un pronombre neutro (elle) al dirigirse a su persona.

Con este tema sobre la mesa y donde cada día más personas se identifican con ello, ¿qué significa ser de género no binario?

La Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) explica que la población no binaria es toda aquella cuyos roles de género, identidad y expresión no corresponden al sexo asignado al nacer. Es decir, sus acciones pueden fluir dentro de lo femenino y lo masculino, sin que ello los defina en un sexo definitivo.

Es importante identificar que género y sexo son conceptos distintos y que el uno y el otro en las personas no binarias se maneja de manera individual. Culturalmente, género corresponde a una categoría social y psicológica y el sexo a una condición biológica, explica el artículo de APA.

A una persona no binaria también puede conocerse como “genderqueer”, agénero, bigénero o género fluido, pero estos conceptos no son iguales y en cada uno se marcan diferencias dentro del comportamiento que deben respetarse.

Generalmente, las personas transgéneros y las no binarias son comparadas, pero la diferencia entre ambas es que una persona trans sí se identifica dentro del sexo masculino o femenino, en cambio la no binaria puede desenvolverse en ambos o no.

“Algunas personas transgéneros tienen un género binario, como hombre o mujer, pero otras tienen un género fuera de este binario, como género fluido o no binario”, afirma la Asociación Estadounidense de Psicología.