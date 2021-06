Recordado Gunther de “Friends” reveló su lucha contra el cáncer

James Michael Tyler, actor estadounidense de 59 años, conocido por ser el dueño del famoso 'Central Perk', la cafetería en la que se reunían los 'Amigos' más famosos del mundo, contó en el programa matutino 'Today', de NBC, que se encuentra luchando contra un cáncer de próstata en etapa cuatro.

En el show reveló que desde 2018 fue diagnosticado con la enfermedad y, aunque en un primer momento solo necesito de un tratamiento hormonal, las últimas noticias entregadas por sus médicos fueron devastadoras.

“Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal... Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular", explicó sobre el tratamiento en un primer momento.

Tristemente, en medio de la pandemia, el cáncer se extendió por sus huesos hasta llegar a su columna vertebral y provocó una parálisis en la parte inferior de su cuerpo.

“Me diagnosticaron que el cáncer de próstata se avanzó y se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está en la etapa 4, así que eventualmente, me atrapará”, detalló el actor.

Comentó que ha estado enfocando todos sus esfuerzos en mejorar su salud y por eso no pudo asistir de manera presencial al especial de HBO, pero hizo una corta presentación por Zoom para no "decepcionar" a los fanáticos de la serie.